Уночі над Києвом збили російський розвідувальний дрон

У ніч на 7 травня над столицею збили розвідувальний безпілотник росіян.

Про це повідомили у КМВА.

«Під час останньої повітряної тривоги в повітряному просторі Києва був виявлений розвідувальний БПЛА ворога. Силами і засобами протиповітряної оборони дрон був знищений», — йдеться в повідомленні.

Наразі дані щодо потерпілих чи руйнування відсутні, інформація уточнюються.

У КМВА вкотре закликали киян не нехтувати сигналами повітряних тривог.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загалом за минулу добу Сили оборони знищили 18 БПЛА та 660 окупантів.

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