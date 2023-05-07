Росіяни обстріляли Херсонщину: за добу загинуло шестеро людей

Протягом 6 травня російські окупанти обстріляли Херсонську область 51 раз.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

«Випустили 237 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації, а також по області завдали ракетний удар», — йдеться в повідомленні.

Сам Херсон зазнав чотири обстріли — по місту 11 снарядів.

За добу унаслідок обстрілу області загинуло шестеро людей, четверо — дістали поранення.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня над столицею збили розвідувальний безпілотник росіян.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.