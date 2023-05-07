Окупанти влучили ракетою по автопарку в Балаклії: відомо про поранених

Сьогодні, 7 травня, уранці росіяни завдали ракетного удару по місту Балаклія на Харківщині з С-300.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Попередньо, ракета поцілила на територію одного з місцевих автопарків.

Попередньо, постраждало п’ятеро цивільних: дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми, ще двоє чоловіків 20-ти та 85-ти років мають відносно легкі ушкодження.

Зараз лікарі надають потерпілим усю необхідну допомогу. На місці влучання продовжують працювати екстерні служби.

Раніше повідомляли, що за попередньо добу унаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинуло шестеро людей.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.