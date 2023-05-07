Очікування від українського контрнаступу завищені — Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у світі існують завищені очікування від майбутнього українського контрнаступу.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню The Washington Post.

«Очікування від нашої контрнаступальної кампанії переоцінені у світі. Більшість людей…чекають чогось величезного», — зазначив міністр і додав, що такі очікування можуть призвести до «емоційного розчарування».

За його словами, західні партнери знову очікують на український успіх, аби показати його своєму населенню.

«Але я не можу вам сказати, якими будуть масштаби цього успіху. Десять кілометрів, 30 кілометрів, 100 кілометрів, 200 кілометрів?» — пояснив Резніков.

Він додав, що вважатиме успіхом, якщо українські захисники не тільки звільнять населені пункти, але й «переріжуть тилові ланцюги російських військ» та «зменшать їхні наступальні можливості».

Водночас президент Володимир Зеленський зазначив, що він вважав би успіхом звільнення будь-якої української території під час контрнаступу.

«Я не можу вам сказати, які міста, які кордони є для нас значним успіхом, а які середніми… тільки тому, що я не хочу готувати Росію до того, як, у яких напрямках, де і коли ми будемо», — сказав президент.

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