Окупанти почали «евакуацію» жителів захопленого Енергодара — Генштаб

Росіяни почали вивозити жителів окупованого Енергодару до Бердянська та Приморська.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

«Російські окупанти проводять евакуацію місцевих жителів з тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області у напрямку населених пунктів Бердянськ та Приморськ, на місцеві бази відпочинку», — йдеться в повідомленні.

Зазначають, що так званій «евакуації» підлягають ті, хто отримав російські паспорти. У першу чергу вивозять тих, хто погодився на громадянство рф в перші місяці окупації.

Раніше повідомляли, що після вибухів на нафтобазі у Севастополі російські військовослужбовці почали масово писати рапорти на відпустку на території росії.

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