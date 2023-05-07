«Радіти зарано»: у Повітряних силах розповіли подробиці збиття «Кинджала»

Тішитись через збиття російської аеробалістичної ракети «Кинджал» над Києвом зарано. Українські військові потребують більше систем ППО.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він зауважив, що у світі ще не було випадків, коли з системи Patriot змогли знищити балістичну ракету.

«У нас є зброя проти балістики, саме її ми давно просили у наших партнерів. Це і Patriot, і SAMPT, здатні збивати балістичні цілі. І коли вже системи Patriot заступили на бойове чергування, нічого не залишається, як випробовувати. Ніколи Patriot не працював з таким типом цілей, як цей X-47 «Кинджал», — зазначив Ігнат.

Водночас він зауважив, що окупанти зарано дізналися про успішне збиття «Кинджала». Крім того, в Україні не вистачає зброї, аби повністю закрити небо від балістичних ракет.

«Добре, що є така зброя, але радіти зарано, бо її замало. Потрібно її значно більше, потрібно більше цих систем, щоб захистити наші великі міста, обʼєкти інфраструктури, обʼєкти атомної енергетики. Ми завжди на цьому наголошуємо для наших західних партнерів, що проти балістики потрібна зброя — насамперед для цієї мети, ну, а також вона більш далекобійна в плані аеродинамічних цілей. І не забуваємо щоразу в ефірі згадувати F-16 — це те, що вбереже нашу Україну і допоможе нам перемогти», — розповів Ігнат.

Нагадаємо, у ніч на 4 травня українські сили ППО збили російську надзвукову ракету Х-47 «Кинджал», яку випустив ворожий МіГ-31К.

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