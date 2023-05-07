Пригожин заявив, що «вагнерівцям» дадуть необхідну кількість боєприпасів

Російське міноборони пообіцяло надати ПВК «Вагнер» стільки озброєння та боєприпасів, «скільки потрібно для продовження бойових дій».

Про це заявив засновник ПВК Євген Пригожин, пише Meduza.

За його словами, уночі 7 травня «вагнерівці» отримали бойове розпорядження «вперше за весь цей час».

«Нам обіцяють дати боєприпаси і озброєння стільки, скільки нам потрібно для продовження подальших дій. Нам клянуться, що на фланзі буде виставлено все те, що необхідно, щоб нас не підрізав противник. Нам кажуть, що ми можемо діяти в Артемівську (Бахмуті — Прим. ред.) так, як ми вважаємо за потрібне. І нам дають Суровікіна як людину, яка ухвалюватиме всі рішення в рамках бойових дій ПВК «Вагнер» у взаємодії з Міністерством оборони», — сказав Пригожин.

Нагадаємо, раніше власник ПВК «Вагнер» заявляв, що 10 травня виведе своїх бойовиків із Бахмута через нібито «снарядний голод». За його словами, позиції «вагнерівців» передадуть підрозділам міноборони рф, а найманці, які вижили в боях, перейдуть у тилові табори.

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