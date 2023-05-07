ЗСУ «приземлили» ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною (фото)

У суботу, 6 травня, о 21:30 українські воїни приземлили «Шахед-136» в районі населеного пункту Суха Калина Дніпропетровської області.

Про це повідомляє повітряне командування «Схід».

Зазначається, що вдень перед цим також ще один БПЛА було знищено в районі населеного пункту Слов’янка Донецької області. Ймовірно, це був «Орлан».

«Слід зазначити, що влучна робота наших ППО не можлива без фахівців радіотехнічних військ. Вони на сьогодні є не тільки «очами» для зенітних ракетних підрозділів, а і на власному рахунку мають вагому кількість збитих ворожих цілей», — пише командування.

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