У росії формується дефіцит робочої сили — британська розвідка

За останні три роки населення рф скоротилося на 2 млн більше, ніж очікувалося, через вплив COVID-19 та війни в Україні.

Про це йдеться у повідомленні британської розвідки.

«Центральний банк росії опитав 14 000 роботодавців і виявив, що кількість вільних працівників знаходиться на найнижчому рівні з 1998 року», – йдеться в повідомленні.

У 2022 році росію покинули до 1,3 млн осіб, серед яких багато молодих і добре освічених людей, які працюють у важливих галузях.

У Мінкомзв’язку рф повідомили, що близько 10% (100 тис.) ІТ-працівників залишили країну в 2022 році та не повернулися.

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