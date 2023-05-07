У Києві чоловік підірвав гранату в квартирі

У Деснянському районі Києва цивільний підірвав гранату в квартирі. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у місті Київ.

«Сьогодні до поліції Києва надійшла інформація, що у квартирі на вулиці Лісківській вибухнула граната. За вказаною адресою оперативний черговий негайно скерував наряди поліції, слідчо-оперативну групу та лікарів», — йдеться у повідомленні.

Згідно з попередньою інформацією, граната здетонувала через необережне поводження. Потерпілих немає. Чоловіка затримано.

Відповідно до ст. 263 Кримінального кодексу України чоловікові загрожує позбавлення волі строком до семи років.

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