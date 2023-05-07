Сирський відвідав підрозділи, які на передовій стримують окупантів (фото)

Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський відвідав захисників на передовій. Він обговорив з військовими ситуацію на фронті.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутніх військ.

Генерал-полковник відвідав частини та підрозділи, які стримують ворога на передньому краї. Сирський привітав піхотинців з професійним святом та вручив державні нагороди.

«Піхота — основа нашого війська! Поки наші піхотинці не займуть позиції ворога, до тих пір вони не вважаються зайнятими», — сказав командувач.

Сирський також поспілкувався з захисниками та обговорив проблемні питання, надав рекомендації для підвищення обороноздатності на фронті.

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