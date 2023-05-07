Україна отримала від Ізраїля перші радари для попередження про ракетні удари (фото, відео)

Україна отримала перші три з 16 радарів для нової системи оповіщення про ракетну загрозу виробництва ізраїльської компанії RADA Electronic Industries.

Про це повідомляє Israel Defense.

Україна отримає партію з 16 радарів RADA. Їх будуть використовувати для виявлення та попередження про ракетні атаки. Видання зазначає, що передача таких радарів потребує схвалення Міністерства оборони Ізраїля.

Про те, що Україна почала отримувати радари, свідчить фото ізраїльського волонтера Natan Flayer, яке він опублікував у Twitter.

Радари RADA використовують в Ізраїлі для виявлення та встановлення загрози з неба. Вони підключені до системи оповіщення. У разі загрози жителі отримують сповіщення про те, що необхідно сховатися.

Нагадаємо, 4 травня на Київщині тестували нову систему оповіщення про ракетну загрозу.

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