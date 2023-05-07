У Силах оборони пояснили, чому в Україні останніми тижнями почастішали повітряні тривоги

Росіяни останніми тижнями активізували авіацію, тому в Україні почастішали повітряні тривоги. Однією з цілей окупантів є психологічний тиск на населення.

Про це в ефірі телемарафону повідомила Наталія Гуменюк, речниця Сил оборони півдня України.

Також за її словами російські окупанти намагаються знайти та навчитися обходити українську ППО. Тому ворог змінює тактику повітряного терору.

«Те, що вони намагаються використовувати різні тактики — вони випробовують і виснажують нашу систему протиповітряної оборони, намагаються… знайти спосіб її обходити», — заявила Гуменюк.

За її словами, росіяни також змінюють тактику, оскільки не мають великого запасу ракет.

«Тобто використовують те, що в них вже залишилося. Високоточну зброю трішки економлять, іншу… використовують, завдяки чому випробовують і вивіряють, де ж саме система протиповітряної оборони», — додала речниця.

Раніше повідомлялось, що росіяни змінили тактику ракетних ударів.Обстріли об’єктів енергетики для росіян більше не в пріоритеті.

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