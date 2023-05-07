Росія може готувати провокації проти свого цивільного населення на 9 травня — ГУР

У Головному управлінні розвідки попереджають, що росія може готувати провокації до 9 травня.

Про це в ефірі телемарафону повідомив Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони.

«На 9 травня Росія може готувати провокації… Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось.У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня», — йдеться у повідомленні.

Водночас Юсов припустив, що росіяни можуть спрямувати провокації й проти Білорусі: така російська «операція під фальшивим прапором» може мати на меті втягнути білоруську армію у війну проти України.

«Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде», — підкреслив представник ГУР.

Раніше повідомлялось, що окупаційна влада Криму не проводитиме парад 9 травня «з міркувань безпеки».

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.