У разі контрнаступу ЗСУ окупанти вимикатимуть жителям Запорізької області світло та воду — Федоров

Окупанти готують провокації на Запоріжжі під виглядом «евакуації».

Про це повідомив Іван Федоров, міський голова Мелітополя.

Він наголосив, що в евакуаційних рейсах, що рушали з тимчасово окупованого Токмака в глиб захопленої території, лише третина пасажирів були цивільними, решта — перевдягнені російські військові.

Водночас в окупованій частині регіону люди масово намагаються придбати ліки та продукти довгого вжитку, однак у магазини перестали постачати товар, ринки майже не працюють. Федоров додав, що для місцевих стає проблематичною навіть купівля хліба.

Також, за його словами, в окупації закриваються лікарні, а людей достроково «виписують» на вулицю. Водночас жителів ще більше лякають обіцянками вимкнути електрику та воду, якщо почнеться контрнаступ ЗСУ.

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