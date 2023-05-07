Рф не має потенціалу для масштабного наступу, але здатна оборонятися — Буданов

Росія не має жодного потенціалу для спроби масштабного наступу будь-де в Україні.

Про це в інтерв’ю YahooNews заявив Кирило Буданов, очільник Головного управління розвідки.

«Станом на зараз Росія не має ані військового, ані економічного, ані політичного потенціалу для здійснення спроби масштабного наступу будь-де в Україні», — йдеться у повідомленні.

Водночас, за словами начальника ГУР, держава-агресор Росія досі здатна проводити серйозні оборонні операції, і це «проблема, з якою Україні доведеться стикнутись».

Також Буданов повідомив, що рф намагається накопичити певний запас ракет, аби зірвати український контрнаступ.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.