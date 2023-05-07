8 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 8 травня

У понеділок, 8 травня в Україні вшановують пам’ять жертв Другої світової війни та відзначають День пам’яті та примирення.

У цей день вшановують не лише пам’ять бійців, які загинули під час Другої світової війни, а також безневинних її жертв: дітей, цивільних, остарбайтерів. Понад 8 млн людей загинуло лише в Україні під час війни 1939-1945 років. Це представники не тільки українського, але й інших народів, які жили у цей час в Україні.

Символом пам’яті про Другу світову війни та її жертв в Україні та Європі є мак пам’яті. Його слід використовувати під час публічних заходів.

В Україні цю дату відзначають із 2015 року. Це державне свято в Україні, яке започаткувало переосмислення подій Другої світової на підставі об’єктивних історичних, а не радянізованих фактів. Відбулося тотальне руйнування московських міфів, зокрема про теорію «Великої вітчизняної війни».

Цього року Україна вдруге відзначатиме День пам’яті та примирення в умовах повномасштабної війни із росією.

Також 8 травня в світі відзначають Міжнародний день Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, Відзначається щороку в день народження Анрі Дюнана (1828-1910), засновника Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, Міжнародний день матері.

Яке релігійне свято 8 травня

8 травня віряни вшановують пам’ять апостола і євангеліста Марка. У християнство його звернув апостол Петро. Вірують, що саме Марк написав письмо про Господа, яке назвали Євангеліє від Марка. У Єгипті святий заснував одну із перших християнських шкіл. Говорять, що його вбили на Великдень. Апостол Марк помер у молитвах до Бога.

День ангела 8 травня

Іменини в цей день святкують: Арсен, Віктор, Станіслав, Денис, Бенедикт, Михаїл, Іда.

Які історичні події стались 8 травня

1541 рік — іспанський конкістадор і мандрівник Ернандо де Сото відкриває річку Міссісіпі, котру він назвав Річка Святого Духа;

1660 рік — Карла II проголошують королем Англії, що закінчило 11-літню громадянську війну;

1842 рік — поблизу Версаля горить потяг, який перевозив вищих діячів Франції, в результаті чого понад 50 осіб гине;

1846 рік — американська армія розбиває мексиканські війська в битві при Пало-Альто;

1847 рік — шотландський винахідник зі Стонгейвена Роберт Томсон отримує патент на гумову камеру для коліс;

1886 рік — доктор Джон Пембертон з Атланти вперше продає свій лікувальний еліксир — сьогодні його продають по всьому світу під назвою «Coca-Cola»;

1892 рік — вводять заборону на природні багатства Конго, яка не дозволяє розраховуватись каучуком і слоновою кісткою з іншими державами;

1895 рік — Китай передає Тайвань Японській імперії;

1898 рік — завершується одиночне навколосвітнє плавання Джошуа Слокама на шлюпі «Спрей»;

1900 рік — Андрій (Шептицький) призначається митрополитом Львівським;

1902 рік — під час виверження вулкана Пеле, палаюча хмара повністю руйнує місто Сен-П’єр на острові Мартиніка (гине близько 26 тисяч мешканців, вціліли лише двоє чи троє);

1903 рік — перший справжній дирижабль «Лебоді» здійснює свій перший політ на 37 км;

1926 рік — відбувається перший авіапереліт над північним полюсом;

1943 рік — Друга світова війна: закінчується повстання Варшавського гетто;

1944 рік — Друга світова війна: шеф єврейського відділу гестапо А. Ейхман пропонує союзникам обміняти угорських євреїв на 10 000 вантажівок;

1945 рік — у передмісті Берліна Карлсгорсті представники німецького командування на чолі з фельдмаршалом Кейтелем вдруге підписують акт про беззастережну капітуляцію збройних сил Німеччини, що набирає чинності о 23:01;

1947 рік — Франція виходить зі складу Міжнародного валютного фонду;

1949 рік — парламентська рада в Бонні приймає «Основний закон» (Конституцію ФРН);

1953 рік — перший французький конвертоплан Сюд-Вест SO 1310 «Фарфаде» здійснює перший політ як гелікоптер;

1954 рік — створюють Федерацію футболу Азії;

1962 рік — у Лондоні перестають ходити останні тролейбуси;

1994 рік — Азербайджан приєднується до договору про припинення вогню в Карабаху;

1996 рік — вносять зміни до конституції ПАР — надають рівні громадянські права представникам усіх рас;

2004 рік — німецька поліція заарештувала 18-літнього творця комп’ютерного вірусу «Sasser».

Хто народився 8 травня

1828 — Жан Анрі Дюнан, засновник Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця;

1884 рік — американський президент Гаррі Трумен;

1917 рік — видатний український художник-сценограф, педагог Данило Лідер;

1952 рік — український педагог, доктор педагогічних наук Олег Михайличенко;

1962 рік — український письменник, лауреат малої Шевченківської премії 1997 року Олесь Ульяненко.

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