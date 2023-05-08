Повітряна оборона знищила усі 35 «шахедів», якими ворог атакував Київщину

У ніч на 8 травня ворог атакував Київ та область ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

35 БпЛА атакували столицю з аеродрома Сеща (Брянська область). Протиповітряна оборона знищила усі 35 дронів Shahed-136/131.

У Києві внаслідок падіння уламків пошкоджено сім авто і ще одне згоріло у Святошинському районі. Зафіксовано падіння залишків БпЛА на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади. Травми отримали п’ятеро людей.

У Солом’янському районі пошкоджено резервуар з витоком дизельного палива.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня над столицею збили розвідувальний безпілотник росіян.

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