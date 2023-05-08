Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 8 травня

За минулу добу Сили оборони знищили 540 окупантів, сім танків та 42 БпЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 8 травня орієнтовно склали:

особового складу — близько 194970 (+540) осіб,

танків — 3730 (+7) од,

бойових броньованих машин — 7253 (+5) од,

артилерійських систем — 3018 (+8) од,

РСЗВ — 554 (+0) од,

засоби ППО — 306 (+0) од,

літаків — 308 (+0) од,

гелікоптерів — 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2614 (+42),

крилаті ракети — 947 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5958 (+6) од,

спеціальна техніка — 384 (+4)

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