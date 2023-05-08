Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 8 травня

За минулу добу Сили оборони знищили 540 окупантів, сім танків та 42 БпЛА.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 8 травня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 194970 (+540) осіб,
- танків — 3730 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 7253 (+5) од,
- артилерійських систем — 3018 (+8) од,
- РСЗВ — 554 (+0) од,
- засоби ППО — 306 (+0) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2614 (+42),
- крилаті ракети — 947 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5958 (+6) од,
- спеціальна техніка — 384 (+4)
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