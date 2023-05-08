У Міноборони розповіли, чи очікувати загострення у війні 9 травня

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що неможливо на 100% стверджувати або спростовувати ймовірність загострення у війні 9 травня.

«Ймовірність загострення буде завжди, незалежно від дати, поки триватиме війна. Те що росіяни люблять дати та історичні паралелі — так. Але вже було чимало історичних та святкових дат, до яких вони «не загострились», — написала посадовиця.

Вона пояснила, що ускладення ситуації «може бути, може не бути». Ганна Маляр наголосила, що українці завжди повинні бути готовими до підступності ворога та оборони.

Раніше у Головному управлінні розвідки попередили, що росія може готувати провокації до 9 травня.