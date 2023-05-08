Перший півфінал Євробачення-2023. Де дивитись трансляцію та кому прогнозують перемогу

Вже 9 травня у Ліверпулі відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2023. Виступи пройдуть на Liverpool Arena, де можуть розміститися 11 тис. осіб.
Початок трансляції — 22:00 за київським часом.
Де дивитись перший півфінал Євробачення-2023
Трансляцію конкурсу вестимуть на таких майданчиках:
- офіційний Facebook-профіль Євробачення;
- сайт Суспільне Культура;
- сайт Суспільне Євробачення;
- YouTube-канал Євробачення України;
- YouTube-канал пісенного конкурсу.
Також подивитися прямий ефір можна буде в додатку «Дія». Для цього потрібно зайти в розділ «Послуги», потім обрати «Дія.TV» і «Канал UA: Культура».
Які країни беруть участь у першому півфіналі Євробачення-2023
У першому півфіналі візьмуть участь представники 15 країн:
Хто переможе на Євробаченні-2023: прогнози букмекерів
Букмекери вважають, що переможцем цього року стане представниця Швеції Loreen із піснею Tatoo. Друге місце може зайняти Фінляндія, а третє — Франція. Україна в прогнозах букмекерів перебуває на четвертому місці.
Гурт TVORCHI виступатиме одразу у фіналі, оскільки Україна торік перемогла на конкурсі.
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