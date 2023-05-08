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Перший півфінал Євробачення-2023. Де дивитись трансляцію та кому прогнозують перемогу

08.05.2023

Вже 9 травня у Ліверпулі відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2023. Виступи пройдуть на Liverpool Arena, де можуть розміститися 11 тис. осіб.

Початок трансляції — 22:00 за київським часом.

Де дивитись перший півфінал Євробачення-2023

Трансляцію конкурсу вестимуть на таких майданчиках:

  • офіційний Facebook-профіль Євробачення;
  • сайт Суспільне Культура;
  • сайт Суспільне Євробачення;
  • YouTube-канал Євробачення України;
  • YouTube-канал пісенного конкурсу.

Також подивитися прямий ефір можна буде в додатку «Дія». Для цього потрібно зайти в розділ «Послуги», потім обрати «Дія.TV» і «Канал UA: Культура».

Які країни беруть участь у першому півфіналі Євробачення-2023

У першому півфіналі візьмуть участь представники 15 країн:

  • Норвегія — Алессандра Меле Queen of Kings.
  • Мальта — The Busker Dance (Our Own Party).
  • Сербія — Люк Блек Samo mi se spava.
  • Латвія — Sudden Lights Aijā.
  • Португалія — Mimicat Ai coração.
  • Ірландія — Wild Youth We Are One.
  • Хорватія — Let 3 Mama ŠČ!.
  • Швейцарія — Ремо Форер Watergun.
  • Ізраїль — Ноа Кірел Unicorn.
  • Молдова — Паша Парфеній Soarele și luna.
  • Швеція — Лорін Tattoo.
  • Азербайджан — TuralTuranX Tell Me More.
  • Чехія — Vesna My Sister’s Crown.
  • Нідерланди — Міа Ніколаї та Діон Купер Burning Daylight.
  • Фінляндія — Käärijä  Cha Cha Cha.

    • Хто переможе на Євробаченні-2023: прогнози букмекерів

    Букмекери вважають, що переможцем цього року стане представниця Швеції Loreen із піснею Tatoo. Друге місце може зайняти Фінляндія, а третє — Франція. Україна в прогнозах букмекерів перебуває на четвертому місці. 

    Гурт TVORCHI виступатиме одразу у фіналі, оскільки Україна торік перемогла на конкурсі.

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