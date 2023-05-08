Перший півфінал Євробачення-2023. Де дивитись трансляцію та кому прогнозують перемогу

Вже 9 травня у Ліверпулі відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2023. Виступи пройдуть на Liverpool Arena, де можуть розміститися 11 тис. осіб.

Початок трансляції — 22:00 за київським часом.

Де дивитись перший півфінал Євробачення-2023

Трансляцію конкурсу вестимуть на таких майданчиках:

офіційний Facebook-профіль Євробачення;

сайт Суспільне Культура;

сайт Суспільне Євробачення;

YouTube-канал Євробачення України;

YouTube-канал пісенного конкурсу.

Також подивитися прямий ефір можна буде в додатку «Дія». Для цього потрібно зайти в розділ «Послуги», потім обрати «Дія.TV» і «Канал UA: Культура».

Які країни беруть участь у першому півфіналі Євробачення-2023

У першому півфіналі візьмуть участь представники 15 країн:

Норвегія — Алессандра Меле Queen of Kings.

Мальта — The Busker Dance (Our Own Party).

Сербія — Люк Блек Samo mi se spava.

Латвія — Sudden Lights Aijā.

Португалія — Mimicat Ai coração.

Ірландія — Wild Youth We Are One.

Хорватія — Let 3 Mama ŠČ!.

Швейцарія — Ремо Форер Watergun.

Ізраїль — Ноа Кірел Unicorn.

Молдова — Паша Парфеній Soarele și luna.

Швеція — Лорін Tattoo.

Азербайджан — TuralTuranX Tell Me More.

Чехія — Vesna My Sister’s Crown.

Нідерланди — Міа Ніколаї та Діон Купер Burning Daylight.

Фінляндія — Käärijä Cha Cha Cha.

Хто переможе на Євробаченні-2023: прогнози букмекерів

Букмекери вважають, що переможцем цього року стане представниця Швеції Loreen із піснею Tatoo. Друге місце може зайняти Фінляндія, а третє — Франція. Україна в прогнозах букмекерів перебуває на четвертому місці.

Гурт TVORCHI виступатиме одразу у фіналі, оскільки Україна торік перемогла на конкурсі.

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