В Україні 9 травня будуть відзначати День Європи — указ президента

Володимир Зеленський підписав указ, який постановляє, що відтепер Україна щороку святкуватиме 9 травня День Європи.

Про це повідомили на сайті президента.

Зеленський постановив, що Україна відзначатиме цей день спільно з державами Європейського Союзу, «усвідомлюючи європейську ідентичність Українського народу».

Цим документом також передбачено втрату чинності попереднього указу від 19 квітня 2003 року «Про День Європи».

Тим часом у Міноборони розповіли, чи очікувати загострення у війні 9 травня.

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