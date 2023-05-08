Атака дронів на Кремль. У розвідці мають кілька версій щодо авторів операції

Існує декілька версій того, хто міг атакувати Кремль безпілотниками 3 травня.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки.

«Є офіційна позиція України, офіційних посадових осіб: ні, не причетні і в цьому немає потреби. Тому що заходи українських Сил безпеки та оборони спрямовані на деокупацію, визволення українських територій і на знешкодження військових об’єктів супротивника», — сказав він.

Юсов зазначив, що така операція потребувала б серйозного планування і ресурсів. Тому витрачати сили, «щоби провести якусь серйозну інформаційно-пропагандистську акцію, бо нічим більшим воно не є — напевно, це було б дивним».

Представник розвідки додав, що вважати атаку дронів замахом на путіна не можна. На думку ГУР, за нападом можуть стояти місцеві сили спротиву, також причиною може бути внутрішньополітичне протистояння.

Не відкидає розвідка і версію, що приліт дронів міг бути провокацією Кремля перед наступною хвилею мобілізації.

«Це ймовірно. Але коли ми говоримо про Кремль, потрібно пам’ятати, що в нього є різні «вежі» і в них живуть різні люди, часто з різними, а іноді навіть з протилежними інтересами. Тому мешканці певних «веж» цілком могли бути до цього причетними», — сказав він.

Нагадаємо, 3 травня по резиденції володимира путіна у Кремлі завдали удару безпілотниками. Росіяни звинувачують у всьому Україну, Київ свою причетність заперечує.

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