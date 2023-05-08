В екснардепа Горбатова знайшли понад 7 тис. стародавніх артефактів (фото, відео)

Працівники ДБР знайшли ще одну колекцію стародавніх українських артефактів в екснардепа Валерія Горбатова. Раніше в нього вже проводили обшуки.

У квітні 2022 року Горбатова викрили на фінансуванні терористичної організації «днр». Також він привласнив культурну спадщину України, викрадену з музеїв АР Крим та куплену у «чорних археологів».

Тоді працівники ДБР провели шість обшуків та виявили понад 6 тис. одиниць історичних та культурних цінностей. Серед ни були скіфські мечі Акінак, списи, сокири, стріли, монети, кольчуга ХІІ сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури.

Цього разу було виявлено ще одну схованку з великою колекцією старожитностей, які могли бути протиправно вилучені з музейного фонду України або знайдені під час незаконних розкопок.

Мова про понад 1 тис. артефактів різних епох. Працівники ДБР вилучили меч гунів, декорований золотом та альмандинами, обладунки XVI-XIX ст., серед яких шоломи польських гусарів, іранські шоломи, монети періодів від античності до пізнього середньовіччя. Знайшли правоохоронці й візантійську золоту декоровану емаллю іконку із зображенням архангела Михаїла XI-XII ст., античні та скіфські старожитності, ікони, мечі епохи Великого переселення народів тощо.

Усі цінні знахідки передали до Національного музею історії України. Обидві колекції, за попередніми даними, коштують мільйони доларів.

Зараз колишній депутат не в Україні, він втік з Києва на окуповані території напередодні повномасштабного вторгнення.

Триває досудове слідство за:

ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників);

ст. 198 КК України (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом).

Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

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