В «Укренерго» розповіли про наслідки нічної атаки дронами на енергосистему

Через нічну атаку дронами 8 травня магістральна енергетична інфраструктура України не зазнала руйнувань. Але знову є пошкодження розподільчих мережах неподалік лінії фронту.

Про це повідомили в «Укренерго».

Так, пошкодження обленерго є у Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

«Наразі на Сумщині знеструмленими залишаються близько 1 тис. споживачів, на Чернігівщині — близько 1,2 тис. споживачів. На Херсонщині росіяни обстріляли об’єкт генерації, триває відновлення живлення споживачів», — йдеться в повідомленні.

Енергетики вже відновили енергопостачання у 4,5 тис. домівках на Дніпропетровщині. А працівники «Харківобленерго» повернули світло у село Гракове, яке понад рік було знеструмленим через окупацію та бойові дії.

Водночас в «Укренерго» наголошують, що зараз виробництва електрики достатньо, аби повністю покрити споживання. Але відновлення надійності енергосистеми після масованих атак потребує більше часу та ресурсів. Тому, українців закликали, за можливості, переносити використання потужної техніки на нічні та денні години або ж користуватися потужними приладами почергово, щоб рівномірно розподіляти навантаження.

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