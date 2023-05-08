Мер Маріуполя представив план відродження міста

Мер Маріуполя Вадим Бойченко представив план відродження міста «Mariupol Reborn».
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
Читай також: Бельгія перерахувала Україні 200 млн євро доходів від заморожених російських активів
“Вже зараз працюємо над Планом відродження нашого міста. На цьому шляху важливим є обмін досвідом між українськими та європейськими містами. Ми маємо залучити найкращі практики, які сьогодні є у світі. Україна вже розпочала дискусію про відродження постраждалих громад і це дає нам час якісно підготуватися та швидко повернути життя на постраждалі території”, – зазначив Бойченко.
Мер поінформував, що план «Mariupol Reborn» складається з двох основних етапів – швидкого відновлення критичної інфраструктури та самої Стратегії відродження міста.
- Нацбанк перерахував до бюджету майже 72 мільярди гривень
- Архітекторів запрошують на конкурс із відбудови Північної Салтівки в Харкові
- Гурт «Антитіла» анонсував концерт у Ялті
- Данія та Казахстан першими заявили про готовність відновлювати інфраструктуру Миколаївщини
- В Ірпені відкрили відбудований після ворожих артобстрілів відділ поліції
- Для відновлення довоєнного стану ЧАЕС знадобиться 1,6 мільярда – ДАЗВ
- Світова прем’єра польсько-української короткометражки «Як це було» відбудеться у Каннах
- Мовний омбудсмен з початку року отримав 1,2 тисячі скарг
- Мінкульт заблокував будь-яке будівництво в історичному центрі Львова
- Відбудову Харкова обговорять на саміті в американському Денвері
- В Україні запрацювала Програма розвитку торгівлі для середнього та малого бізнесу