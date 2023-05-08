Повінь – зміна системи

Menu
Close

Мер Маріуполя представив план відродження міста

08.05.2023

Мер Маріуполя Вадим Бойченко представив план відродження міста «Mariupol Reborn».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

Читай також: Бельгія перерахувала Україні 200 млн євро доходів від заморожених російських активів

“Вже зараз працюємо над Планом відродження нашого міста. На цьому шляху важливим є обмін досвідом між українськими та європейськими містами. Ми маємо залучити найкращі практики, які сьогодні є у світі. Україна вже розпочала дискусію про відродження постраждалих громад і це дає нам час якісно підготуватися та швидко повернути життя на постраждалі території”, – зазначив Бойченко.

Мер поінформував, що план «Mariupol Reborn» складається з двох основних етапів – швидкого відновлення критичної інфраструктури та самої Стратегії відродження міста.

  • Нацбанк перерахував до бюджету майже 72 мільярди гривень
  • Архітекторів запрошують на конкурс із відбудови Північної Салтівки в Харкові
  • Гурт «Антитіла» анонсував концерт у Ялті
  • Данія та Казахстан першими заявили про готовність відновлювати інфраструктуру Миколаївщини
  • В Ірпені відкрили відбудований після ворожих артобстрілів відділ поліції
  • Для відновлення довоєнного стану ЧАЕС знадобиться 1,6 мільярда – ДАЗВ
  • Світова прем’єра польсько-української короткометражки «Як це було» відбудеться у Каннах
  • Мовний омбудсмен з початку року отримав 1,2 тисячі скарг
  • Мінкульт заблокував будь-яке будівництво в історичному центрі Львова
  • Відбудову Харкова обговорять на саміті в американському Денвері
  • В Україні запрацювала Програма розвитку торгівлі для середнього та малого бізнесу
 