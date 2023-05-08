Мер Маріуполя представив план відродження міста

Мер Маріуполя Вадим Бойченко представив план відродження міста «Mariupol Reborn».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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“Вже зараз працюємо над Планом відродження нашого міста. На цьому шляху важливим є обмін досвідом між українськими та європейськими містами. Ми маємо залучити найкращі практики, які сьогодні є у світі. Україна вже розпочала дискусію про відродження постраждалих громад і це дає нам час якісно підготуватися та швидко повернути життя на постраждалі території”, – зазначив Бойченко.

Мер поінформував, що план «Mariupol Reborn» складається з двох основних етапів – швидкого відновлення критичної інфраструктури та самої Стратегії відродження міста.