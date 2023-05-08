В Українці на Київщині почали відновлювати пошкоджений ракетним обстрілом будинок

В місті Українка Київської області розпочали відновлення багатоповерхового будинку, пошкодженого внаслідок російської ракетної атаки.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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“У місті Українка стартувало відновлення багатоповерхового будинку, який був пошкоджений внаслідок повітряної атаки. Минулого тижня через падіння уламків російської ракети там були зруйновані дві квартири”, – зазначив він.
Голова КОВА відвідав Українку з інспекцією, щоб особисто переконатися, що всі роботи розпочалися вчасно.
За його словами, щоб не затягувати процес, у максимально короткі терміни розробили проєктно-кошторисну документацію. Де була потреба, уже замінили пошкоджені вікна. У планах – відновити пошкоджену стіну багатоповерхівки, облаштувати фасад, відремонтувати підлогу, вставити склопакети та віконні рами.
Кравченко заявив, що особисто контролюватиме хід відновлювальних робіт і надалі. “Затягувати процес не маємо права. Зробимо все, щоб мешканці пошкоджених квартир повернулися у свої оселі якомога швидше”, – зауважив він.
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