День памʼяті та перемоги над нацизмом 8 травня стане вихідним

Президент Володимир Зеленський пропонує встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939—1945 років.

Про це йдеться у тексті законопроєкту № 9278 на сайті Верховної Ради.

Раніше 8 травня називалося Днем пам’яті та примирення. Передбачається, що цей день буде вихідним.

Водночас День Європи 9 травня, який запропонував президент, планують зробити робочим.

Зміни набудуть чинності після голосування у Парламенті. Але святкові дні стануть неробочими після закінчення дії воєнного стану. Поки що він триватиме до 18 серпня.

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