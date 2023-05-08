У прифронтових районах за підтримки Франції планують побудувати 10 модульних лікарень

Десять модульних лікарень загальною вартістю 30 млн євро планується побудувати у прифронтових районах України коштом державної позики від французького уряду.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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Як зазначив Роріг, “двостороння співпраця з Україною в галузі охорони здоровʼя є одним з пріоритетів Франції. Основні напрями спільної роботи зафіксовані у декларації про співпрацю у сфері здоров’я та профілактики між міністерствами охорони здоровʼя України та Франції”.

Ляшко подякував Франції, і народу, приватному бізнесу, за допомогу у протистоянні з російським агресором.

“Саме завдяки підтримці міжнародних партнерів нам вдається давати гідну відсіч ворогу, враховуючи колосальні масштаби руйнувань та заподіяної шкоди. Маю велику надію на продовження співпраці та навіть її посилення, зокрема, що стосується напряму відбудови”, – наголосив міністр.

За словами Ляшка, “вже зараз повністю зруйновано 177 об’єктів закладів охорони здоров’я, частково зруйновано – 1433″.

“Для відновлення медичної інфраструктури потрібен значний ресурс як фінансовий, так і кадровий. Тому для нас дуже важливим є діалог з іншими країнами та запуск спільних проєктів”, – підкреслив міністр.

Ляшко нагадав, що “у квітні цього року у Львові міністри охорони здоровʼя України та Франції підписали декларацію про співпрацю у сфері здоров’я та профілактики між міністерствами, де окреслені основні напрями взаємодії. Це так звана дорожня карта, в рамках якої буде реалізовуватись низка проєктів, що стосуються стратегічних задач розвитку системи охорони здоровʼя України, технічної експертизи та обміну досвідом”.

Під час зустрічі обговорили і можливість реалізації проєкту щодо відбудови лікарень за модульним принципом, що допоможе значно швидше відновити зруйновані лікарні та розпочати надавати медичну допомогу.

“Попередньо йдеться про 10 модульних лікарень загальною вартістю 30 млн євро, які планується побудувати коштом державної позики від уряду Франції”, – ідеться у повідомленні.

Також на зустрічі були присутні представники французької фармацевтичної компанії “Санофі” в Україні.

Від початку повномасштабної війни компанія безоплатно – як гуманітарну допомогу – надала для українських пацієнтів ліків на суму близько 25 млн євро.

Йдеться про 37 млн доз лікарських засобів. Також компанія анонсувала наступні поставки ліків ще орієнтовно на 15 млн євро.

Окрім цього, проводиться спільна активна робота у напрямі покращення якості лікування пацієнтів із цукровим діабетом, розширення доступу до інноваційних ліків для людей з рідкісними хворобами та розбудова можливостей вакцинації безпосередньо в аптеках, експертної євроінтеграційних ініціатив міністерства у фармацевтичній галузі.