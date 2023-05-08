В Україні запускають екосистему управління відбудовою інфраструктури DREAM

В Україні запускають державну електронну екосистему DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management), яка забезпечить єдиний цифровий маршрут для всіх проєктів відбудови: від фіксації збитків – до здачі готових об’єктів в експлуатацію.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«Ця система надає можливості громадськості та міжнародним інституціям бачити все, що відбувається з напрямком відбудови України. Можна слідкувати за всіма етами реалізації того чи іншого проєкту, який стосується відновлення нашої інфраструктури. Ми у ній уже працюємо. У нас є команда, яка спостерігає за тим, які дані завантажуються. Платформа допоможе зробити процес відбудови максимально прозорим та ефективним», – наголосив очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

За його словами, екосистема DREAM дозволить українцям контролювати кожен етап життєвого циклу проєкту відновлення – від реєстрації пошкоджень і руйнувань до залучення фінансування, проведення закупівель та будівельних робіт. Це дозволить оцінити прогрес реалізації відповідних проєктів, а також ухвалювати ефективні рішення про залучення інвестицій, розвиток окремих галузей, громад та територій.

Платформа передбачає 8 етапів роботи з проєктами:

фіксація збитків та визначення потреб;

розробка розумних планів відновлення;

ініціювання і підготовка проєкту;

наповнення банку проєктів;

визначення механізмів фінансування;

підготовка та проведення закупівель;

виконання проєкту;

аудит та його реалізація.

У межах DREAM громади зможуть створювати свої проєкти, презентувати їх партнерам для залучення фінансування та управляти процесом будівництва. При цьому всі дії, які будуть вносити до системи, фіксуватимуться для уникнення корупційних ризиків.

Наразі громади вже внесли понад 4 тис. проєктів щодо відновлення інфраструктурних об’єктів.

«Основою DREAM є державні цифрові реєстри, системи та сервіси, які забезпечують роботу з проєктами відновлення на різних етапах циклу. Завдяки використанню єдиного стандарту обміну даними, екосистема впроваджує відкриту взаємодію між усіма складовими. Публікація відкритих даних буде стимулювати появу нових рішень та сервісів, які, своєю чергою, допоможуть з відбудувати «краще, ніж було», – резюмував Найєм.

DREAM розробляється Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України у партнерстві з Коаліцією RISE Ukraine. Технічним розробником системи є команда Open Contracting Partnership. Методологічна підтримка надається Transparency International Україна та Офісом ефективного регулювання (BRDO). Розробку фінансує уряд Великої Британії. МВФ, Світовий банк, інші країни G7 та міжнародні партнери підтримують використання системи для управління повоєнним відновленням України.