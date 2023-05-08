Компанії США зацікавлені в інвестуванні у відбудову енергетичної інфраструктури Харкова

Американські компанії зацікавлені в тому, щоб інвестувати у відбудову енергетичної інфраструктури Харкова.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«Учора завершився мій візит до США, він був дуже насиченим. На всіх зустрічах червоною ниткою проходила тема післявоєнної відбудови Харкова. Сполучені штати – наш стратегічний партнер. Були зустрічі в Українському домі з інвесторами, міжнародними компаніями та організаціями, міжнародними фондами. Йшлося передусім про відновлення енергетичної інфраструктури, є зацікавленість у тому, щоб вкладати в це», – сказав міський голова.

За його словами, загальні втрати міста через вторгнення рф наразі складають близько 9,5 млрд доларів, жодна країна не зможе вкласти такі кошти у відбудову.

«У нас є приблизні підрахунки, але війна триває, і ми маємо обстріли, і будуть, я так вважаю, руйнування. На сьогоднішній день це 9,5 млрд доларів США. Це, безумовно, величезні кошти, і жодна країна не може собі дозволити лише на Харків витрачати такі кошти, на відновлення міста Харкова», — сказав Терехов.

Він додав, що під час робочої поїздки до США спілкувався з міжнародними фінансовими інституціями щодо залучення коштів, у тому числі кредитних для відновлення Харкова та його критичної інфраструктури.