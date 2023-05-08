Вимагав хабарі з експортерів зерна: СБУ затримала одного з керівників Держпродспоживслужби Харківщини

Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Держпродспоживслужби Харківщини. Посадовці вимагали гроші з українських компаній, які експортують агропродукцію.

Про це повідомили в СБУ.

Схему організував начальник одного з управлінь й залучив до «співпраці» свого підлеглого — інспектора. Вони пропонували підприємцям «безперешкодну» видачу фітосанітарного сертифіката відповідності сільгосппродукції.

За свої послуги посадовці вимагали $100 за одну вантажівку з товаром. Якщо ж підприємці відмовлялися платити, то ділки погрожували затягувати бюрократичні процедури щодо отримання дозвільних документів.

Правоохоронцям вдалося задокументувати два епізоди одержання хабарів за 20 фур з зерном.

Організатора схеми затримали на отриманні другої частини коштів. Йому повідомили про підозру за обіцянку або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Крім того, правоохоронці планують оголосити підозру його спільнику. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

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