У ПВК «Вагнер» вже відкрито говорять добровольцям про значні втрати — ЗМІ (відео)

Співробітники ПВК «Вагнер» викрито зізнаються про велику кількість втрат серед найманців на війні в Україні.

Про це йдеться в матеріалі журналістів видання «Настоящее время», які спробували «влаштуватись» у ПВК.

Розлідувачі подзвонили до кол-центру «Вагнера», щоб нібито завербуватися у ряди найманців. На запитання про те, де можна заробити більше — на війні в Україні чи в Малі, співробітники ПВК відповіли: «Українську премію витрачатимуть родичі, а африканську витрачатимеш ти сам».

Також з’ясувалося, що у ряди «вагнерівців» спокійно беруть людей з непогашеною судимістю, перебуванням у розшуку, пропри обмеження у оголошеннях для новобранців. Працівники ПВК розповідали журналістам з вигаданими історіями про судимість, як все ж потрапити на війну за її наявності.

Незважаючи на значні втрати у розмові з нібито бажаючими влаштуватися співробітники наголосили, що на тих найманців, які навіть поранені були у полоні українців, чекає тільки «кувалда».

Нагадаємо, за оцінками Білого дому, за останні місяці кількість вбитих і поранених окупантів різко зросла: з грудня близько 20 тис. військових рф загинули в боях, ще 80 тис. були поранені. Припускають, що більшість жертв сталися в Бахмуті, половина з них — бойовики ПВК «Вагнер».

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