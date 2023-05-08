День матері 2023 року: точна дата, традиції та звичаї свята

День матері — це святковий день, присвячений матерям та материнству. В Україні щорічно свято відзначають у другу неділю травня. Це день, коли варто провести час із мамою та подякувати їй за все.

Chas News розповідає про історію та традиції свята, яке пов’язано з найріднішою та найважливішою людиною у житті кожного з нас.

Коли День матері 2023 року в Україні і світі

День матері в Україні офіційно відзначається щорічно, починаючи з 2000 року, у другу неділю травня. У 2023 році День матері в Україні припадає на неділю, 14 травня. В деяких країнах світу його можуть відзначати 13 травня.

День матері: історія свята

Історія свята сягає корінням у початок 20 століття. У 1908 році молода американка Анна Джервіс з Філадельфії виступила з ініціативою вшановування матерів у пам’ять про свою матір, яка передчасно померла. Анна писала листи до державних установ, законодавчих органів, видатних осіб із пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів.

Її старання увінчалися успіхом — у 1910 році штат Вірджинія перший визнав День Матері як офіційне свято. Хоча по суті це — свято вічності: з покоління в покоління для кожного мама — найголовніша людина для своїх дітей.

В Україні День матері відзначають з 1999 року з того часу, як президент Кучма підписав відповідний указ.

Але насправді, українці цей день святкували і раніше. Наприклад, українська діаспора у Канаді ще в початку 20-го століття (у 1928 році) почала вітати матерів. А на наступний рік така ініціатива докотилася і до західної України.

У Львові у другу неділю травня організовували спеціальні зустрічі матерів і концерти для них. Тут цим займалася редактор тижневика «Жіноча Доля» Олена Кисілевська.

Пізніше, за сприяння «Союзу українок» з Канади, вплинула на поширення цього свята по всій території західної України.

Потім за радянської влади, свято категорично заборонили. Це тривало до 1999 року.

У часи Київської Русі і козаків це свято мало релігійний характер і називалось місяць пречистої Діви Марії.

Як святкують День матері в Україні: традиції та звичаї

День матері в Україні — це святковий день, коли діти та дорослі вітають своїх матерів та дарують їм подарунки, квіти, листівки та інші приємні сюрпризи.

Ось деякі звичаї та традиції, які є поширеними в Україні під час святкування Дня матері:

В цей день діти зазвичай готують сюрпризи своїм матерям, такі як листівки, квіти, подарунки, а також готують смачні страви та десерти для святкового обіду.

Багато сімей святкують цей день відвідуючи мам та бабусь, пригощаючи їх смачним обідом та даруючи подарунки.

До війни, у деяких містах України, зокрема в Києві, Львові та Одесі, проводили різноманітні святкові заходи, концерти та фестивалі з нагоди Дня матері.

Багато магазинів, ресторанів та інших закладів пропонують спеціальні знижки та акції на святковий день, щоб допомогти дітям та дорослим вибрати ідеальний подарунок для своїх матерів.

Також у цей день зазвичай збираються всі члени сім’ї, щоб провести час разом, приготувати смачну їжу та насолодитися спілкуванням один з одним.

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