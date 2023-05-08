Росія знову заблокувала роботу «зернового коридору»

Росіяни заблокували реєстрацію та проведення інспекцій вхідного флоту у рамках «зернової ініціативи».

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

«Російська федерація в черговий раз фактично зупинила «Зернову ініціативу», відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції. Такий підхід повністю суперечить умовам діючої Угоди», — йдеться в повідомленні.

Там зазначають, російська політика унеможливлює складання інспекційного плану відповідно до процедур СКЦ. Він передбачає щоденне погодження всіма сторонами плану інспекцій як на вихід, так і на вхід.

Сьогодні на інспекцію у Туреччині очікує 90 суден, 62 з них — судна, які йдуть під завантаження. Наголошують, що у квітні експорт зерновим коридором не сягнув і 3 млн тонн.

«Україна категорично не приймає намагання росії зупинити реєстрацію та інспектування вхідного флоту, які мають відбуватися з огляду на працюючу ініціативу. Очікуємо на позицію партнерів, ООН та Туреччини», — додають у відомстві.

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