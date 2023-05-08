Двох правоохоронців підозрюють у зґвалтуванні 17-річної дівчини в Черкасах

Працівники ДБР повідомили про підозру у зґвалтуванні 17-річної дівчини групі з двох правоохоронців та їхньому співучаснику.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідства, чоловіки розпивали алкогольні напої у квартирі одного з них, а згодом до них прийшла їхня неповнолітня знайома. Вони продовжували випивати, а потім зґвалтували дівчину із застуванням фізичної сили.

Наразі підозрювані категорично заперечують свою провину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці встановлюють всі обставини правопорушення, проводяться експертизи, допитуються свідки.

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