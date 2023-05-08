День матері 2023: красиві привітання для найріднішої людини

Мама є найріднішою людиною в житті кожного з нас. Ця жінка завжди поряд під час усіх найважливіших подій у житті, вчить та виховує навіть тоді, коли її діти стають дорослими.

14 травня в Україні святкуватимуть День матері. Його мета — вшанувати важливу місію кожної мами — зберегти духовний світ своїх дітей та їхню пам’ять про національну спадщину і своє походження. Саме діти дають майбутнє нашій державі, а матусі його оберігають.

Якщо у цей особливий день не вдається привітати матусю особисто, тоді можна висловити свої почуття найріднішій людині приємними словами.

Chas News підготувавав привітання з Днем матері, який цьогоріч святкують 14 травня.

Привітання з днем матері від дитини

Матуся, вітаю тебе з Днем матері! Бажаю тобі міцного здоров’я, любові, тепла, радості, гарного настрою. Спасибі тобі за твою ніжність, турботу і підтримку. Ти добра, лагідна, мила, мудра матуся й найкраща на світі. Я дуже люблю тебе!

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З Днем Матері! Нехай кожна хвилина життя буде сповнена любов’ю та радістю! Нехай твоє материнське серце не знає смутку.

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З Днем матері, моя люба матусю! Дякую тобі за все, що ти зробила і продовжуєш для мене робити! Я бажаю тобі міцного здоров’я, багато бадьорості та енергії, залишатися такою гарною та життєрадісною! Нехай твої мрії збуваються, адже ти заслуговуєш на все найкраще!

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Від щирого серця і душі вітаю сьогодні з найважливішим святом у житті кожної людини – Днем матері! Нехай твоє життя буде сповнене щастя та усмішок, нехай щодня приносить тільки позитивні емоції та спогади, нехай кожну мить буде сповнена радістю та веселощами! Бажаю кохання, здоров’я та тепла.

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Материнство – маленький подвиг. Нескінченне терпіння, віддача, любов, ніжність, мудрість. Твоїм дітям дорогоцінна кожна твоя зморшка, ти для них найкрасивіша. Тому що ти – Мама. Нехай ниточка, яка існує між матір’ю і дитиною, ніколи не рветься між тобою і твоїми дітьми, нехай вона допомагає, захищає і підтримує вас з обох кінців. З Днем Матері!

Як привітати з Днем матері дружину

Кохана, вітаю з Днем матері! Ти – найважливіша жінка в моєму житті, а тепер ти також і найкраща мама для нашої дитини. Я бажаю тобі, щоб в життя приносило лише приємні сюрпризи, а ми будемо намагатися огортати тебе нашою любов’ю і вдячністю щодня.

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Люба моя, з Днем Матері! Ти — джерело любові, турботи та натхнення для нас і наших дітей. Я бажаю тобі наснаги, самореалізації і успіхів. Ти найкраща дружина і мама, яку я міг би собі уявити, і я завжди буду підтримувати тебе.

Привітання з Днем матері для бабусі

З Днем матері, люба бабуся! Я дуже вдячний з все, що ти зробила для мене. Твоя любов, турбота та підтримка допомогли мені стати тим, хто я є сьогодні. Ти найкраща бабуся у світі, і я дуже щасливий, що ти є частиною моєї родини.

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Дорога бабусю, з Днем Матері! Я вдячна долі за те, що ти є частиною мого життя. Твоя любов та підтримка допомагають мені рости і ставати справжньою людиною. Я хочу побажати тобі ще багато років здоров’я, щастя та усмішок. Ти – найкраща бабуся на світі, і я завжди буду поважати твою мудрість та досвід.

Привітання для мами, яка далеко

Прийми мої найщиріщі вітання у День матері! І хоч ти далеко від мене, але твою любов і підтримку я відчуваю і на відстані. Я дуже скучаю за тобою і вірю, що вже скоро ми зможемо зустрітися і обійнятися!

Як привітати з Днем матері жінку, яка втратила сина чи доньку на війні

В День матері я хочу висловити вам свою повагу та шану. Я знаю, що це свято може бути важким для вас, оскільки ви втратили свого сина/доньку, який/яка став на захист українського народу від загарбників. Я хочу, щоб ви знали, що ваш син/дочка служили із честю та гідністю, і його/її внесок у захист нашої країни ми пам’ятатимемо і шануватимемо завжди. В цей день я хочу побажати вам внутрішньої сили і наснаги. Нехай згадки про вашого сина/доньку наповнюють серце теплом.

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