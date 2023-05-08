Володимир Зеленський установив День Європи в Україні 9 травня

Президент Володимир Зеленський установив відзначення Дня Європи в Україні 9 травня, йдеться в указі №266 від 8 травня.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українськi Новини.
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“Усвідомлюючи європейську ідентичність Українського народу, з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на Європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об’єднань, постановляю: установити в Україні День Європи, який відзначати щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу”, – йдеться в ньому.
При цьому Зеленський визнав таким, що втратив чинність, указ Президента № 339 від 19 квітня 2003 року, який передбачав відзначення Дня Європи в Україні щорічно у третю суботу травня.
У своєму зверненні з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років Зеленський повідомив, що відзавтра і щороку в Україні 9 травня будуть вшановувати історичну єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм.
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