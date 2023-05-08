Сили ППО збили ще три російські дрони на Херсонщині

Сьогодні, 8 травня, сили протиповітряної оборони України знищили три безпілотники росіян.

Про це повідомили у Повітряних Силах.

Так, на Херсонщині військові приземлили два ударних БпЛА типу «Ланцет» та один безпілотник типу ZALA.

Ворожі «Ланцети» знищили воїни мобільних вогневих груп радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня протиповітряна оборона знищила усі 35 «шахедів», якими ворог атакував Київщину.

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