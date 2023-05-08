Армія дронів: сформовано ще вісім ударних рот БПЛА

В Україні сформували вісім нових ударних рот з дронами українського виробництва.
Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«8 нових ударних рот БпЛА готові до бою — передали їм пікапи, ударні коптери та FPV-дрони», — йдеться в повідомленні.
Міністр зазначив, що безпілотники придбали у межах платформи UNITED24 та за кошти держбюджету. Усі ці дрони українського виробництва.
«Продовжуємо прибирати блокери для розвитку українських компаній. Буде ще багато змін. Щоб в Україні щомісяця виробляли тисячі дронів, які просто зараз потрібні Силам оборони», — написав Федоров.
Він додав, що перші три ударні роти, які запустили у березні, вже мають успішні результати на фронті. А зараз пріоритет — забезпечити й інші підрозділи технологіями.
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