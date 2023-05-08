9 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 9 травня

Сьогодні в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Також День перемоги святкують у деякихз інших країнах Європи та колишнього СРСР. Натомість з 2022 року у Латвії це — День пам’яті жертв війни в Україні.

А ще у країнах Євросоюзу сьогодні відзначають День Європи.

Раніше Chas News повідомляв, що після закінчення війни з росією День пам’яті та перемоги над нацизмом 8 травня стане в Україні вихідним. 9 травня у країні відзначатимуть День Європи, але це буде робочий день.

Яке релігійне свято 9 травня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святого Василія. Він був єпископом міста Амасья (сучасна Туреччина), брав участь в Анкирському соборі 314 року та Новокесарійському соборі 320 року. За наказом імператора Ліцинія Василію за його християнську віру відрубали голову.

Також 9 травня відзначають перенесення мощей святого Миколая з міста Мира в Лікії (сучасна Туреччина) до Барі (Італія).

День ангела 9 травня

Іменини в цей день святкують Василь, Іван, Микола, Петро, Степан.

Які історичні події стались 9 травня

1913 — у Франції вийшов перший фільм про Фантомаса.

1936 — італійській диктатор Беніто Муссоліні оголосив про приєднання Ефіопії до Італії.

1945 — у Москву доставили акт про капітуляції нацистської Німеччини.

1946 — король Італії Віктор Еммануїл III зрікся престолу, новим королем став Умберто ІІ.

1950 — створено Європейське об’єднання вугілля і сталі — перше європейське співтовариство, що стало передвісником утворення Євросоюзу.

2022 — президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для боротьби українців проти російської окупації.