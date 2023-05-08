9 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 9 травня
Сьогодні в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Також День перемоги святкують у деякихз інших країнах Європи та колишнього СРСР. Натомість з 2022 року у Латвії це — День пам’яті жертв війни в Україні.
А ще у країнах Євросоюзу сьогодні відзначають День Європи.
Раніше Chas News повідомляв, що після закінчення війни з росією День пам’яті та перемоги над нацизмом 8 травня стане в Україні вихідним. 9 травня у країні відзначатимуть День Європи, але це буде робочий день.
Яке релігійне свято 9 травня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святого Василія. Він був єпископом міста Амасья (сучасна Туреччина), брав участь в Анкирському соборі 314 року та Новокесарійському соборі 320 року. За наказом імператора Ліцинія Василію за його християнську віру відрубали голову.
Також 9 травня відзначають перенесення мощей святого Миколая з міста Мира в Лікії (сучасна Туреччина) до Барі (Італія).
День ангела 9 травня
Іменини в цей день святкують Василь, Іван, Микола, Петро, Степан.
Які історичні події стались 9 травня
1913 — у Франції вийшов перший фільм про Фантомаса.
1936 — італійській диктатор Беніто Муссоліні оголосив про приєднання Ефіопії до Італії.
1945 — у Москву доставили акт про капітуляції нацистської Німеччини.
1946 — король Італії Віктор Еммануїл III зрікся престолу, новим королем став Умберто ІІ.
1950 — створено Європейське об’єднання вугілля і сталі — перше європейське співтовариство, що стало передвісником утворення Євросоюзу.
2022 — президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для боротьби українців проти російської окупації.