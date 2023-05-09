Сили ППО вночі збили 8 «Калібрів» та 14 крилатих ракет Х-101/Х-555

У ніч на 9 травня сили ППО знищили 23 з 25 ворожих крилатих ракет. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Спочатку близько 22.00 години з носіїв у Чорному морі росіяни випустили вісім крилатих ракет «Калібр», які спрямували на східні регіони країни. Їх усі збили силами повітряного командування «Схід».

Потім близько 04.00 чотири стратегічних бомбардувальники Ту-95мс з району Каспію випустили 17 крилатих ракет Х-101/Х-555.

14 з них знищили сили ППО повітряного командування «Центр» і ще одну — у зоні відповідальності повітряного командування «Південь».

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що столицю атакували близько 14 крилатих ракет типу Х-101/Х-555, але їх усі збили. Влучань не зафіксовано.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків в подвір’я приватного будинку сталось загоряння, яке оперативно приборкали.

У Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині.

Інформація по попотерпілих не надходила.

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