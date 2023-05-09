У Дніпрі уламки ракети впали на чотириповерхівку: поранена жінка (фото)

У Дніпрі уламки збитої російської ракети впали на чотириповерхий житловий будинок. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

У будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир. 32-річна жінка отримала поранення.

На третьому поверсі виявили бойову частину ракети. Доки працювали вибухотехніки, кілька десятків мешканців евакуювали. Небезпечні уламки вже вивезли, їх знищать.

Нагадаємо, у ніч на 9 травня ворог випустив по Україні 25 ракет — 8 «Калібрів» та 17 Х-101/х-555. Сили ППО збили 23 з них.

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