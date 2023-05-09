Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 9 травня

Сили оборони за минулу добу знищили 650 окупантів та 13 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 9 травня орієнтовно склали:
- близько 195620 (+650) осіб ліквідовано,
- тани — 3734 (+4),
- бойові броньовані машини — 7257 (+4),
- артилерійські системи — 3031 (+13),
- РСЗВ — 554 (+0),
- засоби ППО — 307 (+1),
- літаки — 308 (+0),
- гелікоптери — 294 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2618 (+4),
- крилаті ракети — 955 (+8),
- кораблі /катери — 18 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистернм — 5969 (+11),
- спеціальна техніка — 388 (+4).
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