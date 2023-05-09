Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 9 травня

Сили оборони за минулу добу знищили 650 окупантів та 13 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 9 травня орієнтовно склали:

близько 195620 (+650) осіб ліквідовано,

тани — 3734 (+4),

бойові броньовані машини — 7257 (+4),

артилерійські системи — 3031 (+13),

РСЗВ — 554 (+0),

засоби ППО — 307 (+1),

літаки — 308 (+0),

гелікоптери — 294 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2618 (+4),

крилаті ракети — 955 (+8),

кораблі /катери — 18 (+0),

автомобільна техніка та автоцистернм — 5969 (+11),

спеціальна техніка — 388 (+4).

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