Повінь – зміна системи

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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 9 травня

09.05.2023

Сили оборони за минулу добу знищили 650 окупантів та 13 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 9 травня орієнтовно склали:

  • близько 195620 (+650) осіб ліквідовано,
  • тани — 3734 (+4),
  • бойові броньовані машини — 7257 (+4),
  • артилерійські системи — 3031 (+13),
  • РСЗВ — 554 (+0),
  • засоби ППО — 307 (+1),
  • літаки — 308 (+0),
  • гелікоптери — 294 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2618 (+4),
  • крилаті ракети — 955 (+8),
  • кораблі /катери — 18 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистернм — 5969 (+11),
  • спеціальна техніка — 388 (+4).

 

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