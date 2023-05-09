Пулітцерівську премію отримали Мстислав Чернов, Євген Малолєтка та Василіса Степаненко

8 травня у Колумбійському університеті в США вручили Пулітцерівську премію — одну з найпрестижніших нагород у галузі журналістики та літератури.

Американське інформаційне агентство Associated Press отримало нагороду у найпрестижнішій категорії «Громадські заслуги» — за роботу українських фотокореспондентів Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки та Василіси Степаненко у Маріуполі та паризької репортерки Лорі Хіннанта.

Фотограф Євген Малолєтка разом із відеожурналістом Мстиславом Черновим та відеопродюсеркою Василісою Степаненко були єдиними представниками міжнародних медіа, які понад 2 тижні працювали в Маріуполі під російською окупацією.

Команда документувала руйнування, роботу лікарів у лікарнях, жертви серед цивільного населення. Найбільший резонанс спричинили кадри, зняті 9 березня біля зруйнованого після російських обстрілів пологового будинку.

«Журналісти AP виконали сміливу та важливу роботу в Україні протягом усієї війни, висвітлюючи, зокрема, людські жертви війни. Від розвінчання російської дезінформації до сприяння створенню гуманітарного коридору, їхня робота була неймовірним громадянським вчинком, і ми дуже раді, що вона була відзначена Пулітцерівською комісією», — сказала старший віцепрезидент та виконавчий редактор AP Джулі Пейс.

Лорін Хіннант раніше працювала у Північній Африці та Іраку і задокументувала «незареєстровані смерті тисяч мігрантів по всьому світу». Крім того, Пулітцеровський комітет відзначив, що вона розкрила схему «Ісламської держави», яка вимагала викупи за заручників-християн.

The New York Times також отримала премію за міжнародний репортаж про висвітлення російських вбивств у Бучі.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.