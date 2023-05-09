В ОВА розповіли подробиці вечірнього обстрілу Харківщини із «С-300»

Ввечері 8 травня росіяни обстріляли Харківський район ракетами із ЗРК «С-300». Подробиці розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

«Прильоти» 6 ракет С-300 зафіксовані у районі села Новий Коротич. На щастя, всі ракети вдарили у землю. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Ще одна ракета влучила в районі смт. Солоницівка. Пошкодження зазнала транспортна інфраструктура, сталася пожежа в лісопосадці.

У селі Цапівка одна з ракет С-300 пошкодила приватний житловий будинок.

Нагадаємо, у ніч на 9 травня ворог випустив по Україні 25 ракет — 8 «Калібрів» та 17 Х-101/х-555. Сили ППО збили 23 з них.

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