Путін на «Параді перемоги» похвалив полководців, які двічі здали Москву ворогу

У Москві на традиційному «Параді перемоги» з нагоди 9 травня виступив путін. Він повторив традиційні пропагандистські тези про плани Заходу розвалити росію, а також знову вдався до сумнівних прикладів з історії.

«Ми з вами стоїмо на Чреновоній площі, на землі, яка пам’ятає дружиників Юрія Долгорукого і Дмитра Донського, ополченців Мініна і Пожарського, воїнів Петра І та Кутузова, паради 1941 та 1945 років», — сказав путін.

Відзначимо, що московський князь Дмитро Донськой у 1380 роках розбив у Киликосвській битві ординське військо темника Мамая, проте за два роки втік від іншого татарського хана Тохтамиша. Останній у результаті розграбував та спалив Москву.

Історія повторилася за 400 років. У 1812 році російський полководець після Бородінської битви вирішив не битися з французами за Москву. У результаті вони без бою зайняли місто, яке за кілька днів охопила масштабна пожежа.

Що ще сказав путін на Параді перемоги у Москві 9 травня

Також у своєму виступі путін заявив, що проти росії «знову розв’язана війна», а деякі країни Заходу прагнуть «домогтися розпаду та знищення нашої країни, остаточно зламати систему глобальної безпеки і міжнародного права». При цьому він запевнив, що хоче бачити майбутнє «мирним, вільним та стабільним».

Не забув путін у черговий раз згадати і про «вихваляння нацизму» на Заході. «Ми бачимо, як у низці країн безжально та холоднокровно руйнують меморіали радянським воїнам, зносять пам’ятники великим полководцям, створюють справжній культ нацистів та їх пособників». — сказав він.

У кінці путін заявив, що окупанти в Україні «вооють за росію», та додав, що разом з усією країною гордиться ними.

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