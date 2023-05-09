СБУ на Запоріжжі запобігла терактам проти командування ЗСУ (фото)

Служба безпеки у результаті багатоетапної спецоперації нейтралізувала агентурну мережу фсб рф на Запоріжжі, яка готувала теракти проти командування Сил оборони та спецпризначенців СБУ.

Керівником агентурної групи був мешканець Запоріжжя, колишній військовий. Після початку повномасштабного вторгнення він сам через брата вийшов на фсб та запропонував свою співпрацю.

Згодом він залучив до роботи на ворожу розвідку знайомого, який працював водієм очільника однієї з районних адміністрацій Запоріжжя. Той «в темну» використовував посадовця, здійснюючи приховані аудіозаписи його телефонних розмов в автомобілі.

Зрадники збирали «погодинну» інформацію про місця тимчасового базування та маршрути переміщення українських військових та передавали їх фсб рф. За цими координатами окупанти хотіли здійснити прицільні удари ракетами.

Також вони «наводили» ворожі повітряні удари на мости та залізничні переїзди.

Крім того, зрадники розглядали «варіант» фізичної ліквідації українських військових через приведення в дію вибухівки. Для підготовки терактів російські агенти отримали від своїх «кураторів» $4 тис. «авансу».

Обом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями ККУ та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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