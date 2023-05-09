У Львові видали повістки хлопцям, які голосно слухали Лєпса у Range Rover (відео)

У Львові вручили повістки водієві та пасажирам авто Range Rover, які гучно слухали пісні російського співака Лєпса та агресивно реагували на зауваження. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.

Інцидент стався ввечері 7 травня. Тоді місцевий журналіст Роман Гурський зробив зауваження хлопцям, які голосно увімкнули Лєпса у центрі міста біля пам’ятника Адаму Міцкевичу.

«Пасажир скрутив те позорисько, яке звучало, і намагався прислухатись до того, що я говорю. Коли він розчув моє питання «Чи нормально вам слухати російську музику?», то відразу спробував вибити мені з рук телефон, збив з мене кашкет, а потім намагався вдарити в обличчя. Я ухилився, тому він просто мене «черкнув». Це все виключно російською мовою, під матюки і погрози, звісно», — розповів журналіст у Facebook.

Наступного дня чоловік написав заяву до поліції. Після цього патрульні знайшли та затримали водія і його друзів. За кермом авто перебував 26-річний мешканець Донецької області, а найбільш агресивно поводився 20-річний мешканець міста Одеси.

Затриманих супроводили у районне управління поліції, де перевірили на причетність до рф. Там молодий чоловік отримав від дільничного протокол за хуліганські дії. Також водій, пасажир та їхні друзі отримали повістки від військових.

Крім того, ще ввечері 8 травня Telegram-канали опублікували вибачення одного з пасажирів.

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