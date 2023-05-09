У Києві викрили адміністратора Telegram-каналу пропагандистки Монтян (фото)

СБУ викрила соратника колаборантки Тетяни Монтян, який адміністрував її прокремлівський Telegram-канал.

Сама пропагандистка перебуває на території росії. До інформаційно-підривної діяльності проти України вона залучила свого давнього соратника і колишнього однопартійця.

Ним виявився 46-річний мешканець Києва, який знає Монтян ще з 2014 року і навіть балотувався до Київської міськради 8-го скликання від її політсили. Він активно допомогав колаборантці розвивати її проросійський канал, де зараз майже пів мільйона підписників.

Фігурант активно поширював деструктивний контент і на власних сторінках соцмереж. Зокрема він заперечував причетність росіян до повітряних ударів по Україні та поширював фейки про ситуацію на фронті. Лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій.

Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф в Україні, глорифікація її учасників).

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